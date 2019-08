Familieruzie Eindhoven leidt tot gang naar de rechtbank

‘Gedonder met uw broer, in normale taal’, vatte de voorzitter van de rechtbank samen. Eindhovenaar Jamal E. (57) kon grif beamen dat er ruzie was in de familie, over geld. Al jaren.

Ruit kapot

Maar hoezeer E. ook probeerde uit de doeken te doen hoe de financiële kwestie in elkaar zat, daar ging het vrijdag niet over bij de rechtbank in Den Bosch. Waar het wel om ging is dat E. een ruit bij zijn broer met een steen kapot had gegooid. Dat gaf hij meteen toe. Hij zou ook zijn schoonzus hebben geslagen, maar dat was volgens E. meer een duw met zijn hand tegen haar wang geweest.

Belangrijker was volgens de officier van justitie het stalken en bedreigen van de broer. E. had veertig keer diens voicemail ingesproken en dertig mails gestuurd in krap twee maanden tijd. Daarnaast had hij zijn broer bedreigd. ,,Ik maak je af", waren de woorden geweest, maar dat was nooit echt de bedoeling geweest, zei E. Meer een kwestie van straattaal.

Overleden

Terloops kwam in de rechtszaal plotseling naar voren dat de desbetreffende broer inmiddels is overleden. In een slachtofferverklaring die hij bij leven aan de rechtbank had gestuurd, stond dat de zaak hem psychisch veel had gedaan.

E. gaf aan dat hij zal blijven proberen zijn recht te halen. Een van de rechters was er niet gerust op toen E. daar nog iets aan toevoegde. ,,Ik sta niet voor mezelf in.”