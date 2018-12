Famke On Ice: discoschaatsen op ijsbaan Eindhoven met optredens

De Brusjes­club in Eindhoven is het ‘enige voordeel van een gehandi­capt zusje'

10:33 EINDHOVEN - In de hal van klimcentrum Neoliet hangen enkele mannen bovenaan de wand. Een groep kinderen kijkt ademloos toe. Dit is geen kinderfeestje, deze kinderen zijn lid van De Brusjesclub en hebben gemeen dat ze een gehandicapt broertje of zusje hebben. Vijf keer per jaar krijgen ze even alle aandacht.