Fantasievolle interpretaties van De Nachtwacht in Van Abbe te bewonderen: ‘Schilderen maakt iets los bij mij’

Duizenden huurders met blokverwar­ming nog in onzeker­heid over energieno­ta: ‘Straks wacht ons een giganti­sche schuld’

EINDHOVEN - Duizenden huurders van flats van Woonbedrijf zitten nog steeds in grote onzekerheid over hun energierekening. Het ziet er naar uit dat ze slechts 131 euro compensatie per maand krijgen. ,,559 euro per maand betalen met alleen AOW gaat niet.”