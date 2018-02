Beste lezerIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: j.graat@ed.nl

We deden iets ongebruikelijks, vorige week zaterdag. Het ED bracht liefst zeven pagina's over het economisch en sociale succes van de regio. We bezongen hoe Zuidoost-Brabant vanuit het diepe dal in 1993 hoog opklom, naar deze bloeitijd, en hoeveel leuker Eindhoven en omgeving de laatste jaren zijn geworden. Het was hoog tijd om dat eens vast te stellen, vonden we.

Sfeerbederver

Normaal zijn wij journalisten geneigd de sfeerbederver aan de zijlijn uit te hangen. We stellen lastige vragen en leggen graag de vinger op de zere plek. Ook in deze regio is er nog genoeg werk aan de winkel. Neem de diepe kloof tussen rijk en arm, de verkeersellende, de overspannen huizenmarkt, de mestfraude.... Of de soms schutterende politici. Maar wie met een helikopterblik naar de regio kijkt, ziet over de jaren heen een enorme ontwikkeling ten goede. Het ED besloot een statement te maken: 'Het is hier fantastisch!'

Toen de krant er zaterdagmorgen eenmaal lag, regende het complimenten op social media. Ik kreeg een paar honderd reacties op Twitter. De krant werd geroemd door burgemeesters, wethouders, raadsleden, marketeers, toppers in het bedrijfsleven, ambtenaren.... Allemaal waren ze blij dat het ED nu eindelijk ook door heeft dat het hier inderdaad geweldig gaat. Natuurlijk is dat Twitter-volkje bepaald niet representatief voor de hele bevolking; het wemelt er wel van figuren die de toon zetten.