Fatima koopt spontaan nieuwe jas voor onbekende, maar kan haar nergens meer vinden

EINDHOVEN - Een spontane actie in een winkel in Eindhoven liep voor Fatima Aza (41) helaas uit op een teleurstelling. Ze zag een moeder die een jas probeerde die haar als gegoten zat. Na een onderonsje besloot Fatima de jas voor haar af te rekenen. Helaas kon ze de vrouw daarna nergens meer vinden.

Dat was zondagmiddag in de Zara in Eindhoven rond 13.30 uur. ,,De vrouw was de jas aan het passen en het stond haar zo leuk. Ik zei: ‘Hij staat je zo mooi’. Ze zuchtte en zei: ‘Ik ben helemaal verliefd. Maar het kan even niet. Kinderen eerst’.”

,,Dat snap ik wel, want ik ben zelf ook moeder van twee zoontjes. Maar ja, wij zeggen altijd dat de kinderen voorgaan. Dus ik zei tegen haar: ‘Mama’s mogen soms ook, hè!’ Ze zei dat ze dat wist, maar dat het nu echt even niet kon. Toen hing ze hem terug.”

Van moeder tot moeder

Hoe leuk ze de grijsgroene jas zelf ook vond, Fatima wilde hem niet meer voor zichzelf kopen want dat voelde voor haar bijna als stelen. ,,Deze jas was voor haar bedoeld. Ik besloot om de jas te kopen en aan haar te geven. Gewoon als steuntje van moeder tot moeder.”

Quote De jas stond haar prachtig en ik gun het haar zo Fatima Aza

De rijen in de Zara waren lang dus toen Fatima klaar was met afrekenen, was de vrouw nergens meer te bekennen.,,Ik heb elk hoekje uitgepluisd en hoopte haar nog buiten tegen te komen, maar helaas. Ik dacht daarna nog: dan hou ik de jas gewoon, maar het voelt niet goed. Hij stond haar prachtig en ik gun het haar zo.”

De vrouw die Fatima zoekt, heeft blond haar tot op haar schouders en is ongeveer eind 30. Ze omschrijft haar als een vriendelijke, naturel dame die Nederlands sprak.

Oproep op Facebook

Fatima postte een oproep op Facebook. Die werd vervolgens veelvuldig gedeeld in allerlei groepen. ,,Ik wilde het niet plaatsen om te zeggen: kijk mij eens goed doen. Daarom wilde ik het eigenlijk helemaal niet posten. Maar ik dacht: dan vind ik haar nooit. Ik hoop dat ik haar vind en anders heb ik het in ieder geval geprobeerd.”

De oproep kan rekenen op heel veel positieve reacties. ,,Het is eigenlijk best triest dat het zo lief wordt gevonden. Het is eigenlijk toch heel normaal? Het is niet alsof ik een huis voor haar koop. Het is maar een jas.”

Ben je de vrouw die zondagmiddag een grijsgroene jas met capuchon heeft gepast in de Zara in Eindhoven? Neem dan contact met ons op via online-zuid@persgroep.net. Wij brengen je in contact met Fatima.