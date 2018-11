Faunabeheerders manen provincie tot duidelijk zwijnenbeleid

Naar het rapport van de Faunabeheereenheid Brabant (FBE) werd al even uitgekeken. Zeker sinds de Afrikaanse varkenspest in België opdook, en daarmee ook de discussie over verspreiding van veeziektes via wilde zwijnen weer flink oplaaide. Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) vroeg de FBE het al gepland rapport over zwijnenbeheer zo snel mogelijk aan te leveren. Het advies van de beheereenheid is zwaarwegend. Zeker omdat in de FBE een groot aantal belangrijke organisaties is vertegenwoordigd, van boerenorganisatie ZLTO en de Jagersvereniging tot gebiedsbeheerders als Brabants Landschap en Natuurmonumenten.