FC Eindhoven bijt in het stof bij de rechtbank: stadionverbod voor supporter voorlopig van tafel

Duurdere woningen én 45 studenten­flats in plan voor monumen­taal pand Diagnos­tiek voor U in Eindhoven

EINDHOVEN - In het bouwplan voor de locatie Diagnostiek voor U aan de PC Hooftlaan in Eindhoven komen vooral veel duurdere koop- en huurwoningen. Ontwikkelaar BPD krijgt daarvoor toestemming van de gemeente. Maar dan moet dat wel gecompenseerd worden door 45 studentenflats in het monumentale pand aan de Stratumsedijk.