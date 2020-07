FC Eindhoven herziet veiligheidsplan na rellen met Helmond Sport-fans

PSV-icoon René van de Kerkhof is trots op zijn twee WK-finales en de deuren die ze voor hem openden: ‘Ik zou alles zo weer overdoen’

6:45 Slechts negen Nederlanders speelden in hun voetbalcarrière mee in twee WK-finales. Bij dit bijzondere nonet natuurlijk ook PSV-icoon René van de Kerkhof (68). Dinsdag is zijn eerste WK-slotstuk alweer 46 jaar oud. ‘De Blinde’ koestert de gevechten op het allerhoogste niveau en de deuren die daardoor later voor hem open gingen. ,,Ik kreeg vorig jaar op vakantie nog een mooie cabrio van een autoverhuurder.”