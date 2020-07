Feestelijk optreden Floris Onstwedder in de Cathrien met Geert Chatrou als gast

De wereldkampioen kunstfluiten zal onder meer de wraakaria van de Koningin van de Nacht uit Mozarts opera ‘Die Zauberflöte’ ten gehore brengen. Dat gebeurt allemaal komende zaterdag in de Catharinakerk in Eindhoven.

Ook verrassingen

‘Back to Live!’ heeft Floris Onstwedder (27) het concert gedoopt, waarmee hij de stilte van ruim drie maanden niet optreden verbreekt. Het is onderdeel van een korte serie die hij op eigen houtje heeft opgezet. Zowel uit de titel als uit het programma blijkt hoe blij hij is dat hij weer voor publiek kan spelen. Joseph Haydn, Maurice Ravel en Sergej Prokofiev komen in ieder geval voorbij. Maar ook de nodige muziek die nog een verrassing moet zijn. Hij speelt de stukken met Merel Vercammen (viool), Christina Geraets Buttner (altviool) en Ketevan Roinishvili (cello). Ook is kunstfluiter Geert Chatrou van de partij.

,,Het wordt diens eerste optreden sinds het begin van de coronacrisis”, zegt Onstwedder. ,,Geert zat in een grote tournee met het wereldberoemde Cirque du Soleil, maar keerde noodgedwongen terug naar Nederland toen het circus door de uitbraak in de problemen kwam. Geert heeft zich hier nuttig willen maken door coronatests uit te voeren, maar hij hoort toch echt thuis op het podium. We hebben speciaal voor hem een aantal stukken op het repertoire gezet. De roemruchte aria voor coloratuursopraan uit Die Zauberflöte van Mozart. The arrival of the Queen of Sheba uit Händels oratorium Solomon’ En een stuk over een vogel. Daar kan hij zich helemaal in laten gaan.”

Hij staat te popelen

Floris Onstwedder studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en haalde vorig jaar zijn Masters in Zürich. Het afgelopen weekend heeft hij drie optredens verzorgd in Tilburg en Zaltbommel. Die waren binnen de kortste keren uitverkocht. Het is aan zijn stem te horen dat hij staat te popelen om het podium op te gaan in zijn geboortestad. Zoveel mogelijk mensen moeten komen, vindt hij. ,,Ze hebben alles goed geregeld in de Catharinakerk. Er is een route die je gewezen wordt, er zijn kuchschermen. Er is rekening gehouden met onderlinge afstand. Wel is het nodig om van tevoren te reserveren.”

Back to Live! Floris Onstwedder & Friends. Zaterdag 18 juli in de Sint Catharinakerk, Eindhoven. Aanvang 15.00 uur. Reserveren via: florisonstwedder.com.

Volledig scherm Kunstfluiter Geert Chatrou bij Cirque du Soleil (links) en als verpleger/coronatester bij een teststraat in Eindhoven. Zaterdag fluit hij weer, in de Catharianakerk in Eindhoven. © Videostill