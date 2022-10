Feestend pendelen tussen Eindhoven en Tilburg in een ‘dikke partybus’: dit weekend kon het

En dan ineens is de Eindhoven­se derby een emotionele achtbaan­rit: ‘Pijnlijke statistie­ken’

Een krankzinnige slotfase in het Jan Louwers Stadion, en niet voor het eerst dit seizoen. FC Eindhoven liet vrijdag tegen Jong PSV veerkracht zien (2-2), kort nadat het opnieuw op onbegrijpelijke wijze ineenstortte. ,,Wat frustrerend is, is dat het eerste schot weer raak is.”

29 oktober