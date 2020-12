Feestje bij Plug-In-City Eindhoven? Ja, dat mag online in de Distance Disco

Man bewaart 80 gram cocaïne bij zijn Eindhoven­se moeder, huis terecht vier maanden op slot

29 december EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is niet te ver gegaan door het huis van een vrouw in Stratum tijdelijk te sluiten vanwege de vondst van 80 gram cocaïne op de slaapkamer van haar oudste zoon. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald in een zaak die de Eindhovense tegen de gemeente had aangespannen omdat ze meende dat zij werd gestraft terwijl ze niks wist van het drugsbezit van haar zoon.