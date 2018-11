Feestje ontaardde in gewapende overval op supermarkt Eindhoven

Vanuit Rotterdam waren de twee mannen naar Eindhoven gekomen om een verjaardagsfeestje te vieren. Ze deden dat op uitnodiging van een vriend die een van hen in de gevangenis had leren kennen. Maar het ‘feestje’, die zaterdag in maart, kreeg een heel andere wending toen de vier besloten -onder invloed van flink wat alcohol en wiet- een overval te plegen.

Het doelwit: de Albert Heijn aan de Leenderweg. Terwijl de twee Eindhovenaren in een vluchtauto stonden te wachten, stormden die avond de twee achttienjarige in het donker geklede Rotterdammers de supermarkt binnen. De een een bivakmuts, de ander met een panty over het hoofd. En terwijl de caissières met een pistool werden bedreigd, graaiden de mannen de kassa's leeg. Eén kassalade werd in zijn geheel meegenomen. Behalve de kassameisjes -bij wie één het pistool op het hoofd werd gezet- werd ook een klant bedreigd. ,,Hee, los er een op die man hier", riep Steven M. tegen Mikias B, de overvaller met het wapen in zijn hand.

Kassalade

Na de beroving gingen de twee ervandoor in de vluchtauto met daarin de op hen wachtende maten. Nog diezelfde avond echter spoorde de politie de auto in de buurt op en werd het viertal aangehouden. In de wagen, die op naam stond van een Eindhovenaar die eerder een overval had gepleegd, troffen de agenten de buit aan: 1990 euro in totaal. Vlakbij werd in een sloot de kassalade teruggevonden.

Bewijzen te over dus. De twee verdachten die maandag voor de rechtbank stonden, biechtten dan ook grif hun aandeel in de overval op. Van wie het initiatief kwam, wilden de twee niet zeggen. Evenmin kwam er een antwoord op de vraag van wie het pistool was. ‘Ik kreeg het in mijn handen geduwd', heeft Mikias B. eerder verklaard. De andere twee verdachten moeten nog voorkomen.

Jeugdstrafrecht

De rechtbank stond langdurig stil of op de twee het volwassenenstrafrecht of het jeugdstrafrecht van toepassing is. Via het jeugdstrafrecht zouden de verdachten in aanmerking komen voor plaatsing in een jeugdinstelling, of in elk geval een lichtere straf.

Daar ziet officier van justitie Stijn Revis weinig heil in. De twee hebben na eerdere misdrijven al de nodige instellingen van binnen gezien en pedagogische ondersteuning gekregen, maar dat alles heeft weinig geholpen, redeneerde hij. Revis vond het tijd worden om de mannen af te straffen ‘als volwassenen die hun eigen keuzes maken’ en eiste vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moeten de twee schadevergoedingen betalen aan hun slachtoffers.