Feesttent Bavaria Bierhal staat op het Stadhuisplein met carnaval: dit is er te doen

indebuurt.nlHossen met z’n allen! Nog even en dan is het carnaval in Lampegat. Op verschillende plekken in Eindhoven vier je feest, bijvoorbeeld bij de Bavaria Bierhal op het Stadhuisplein. Zo ziet het programma er per dag uit.

Vrijdag 17 februari

Op vrijdagmiddag barst het feest los in Lampegat. De Bavaria Bierhal trapt af met 3 Uurkes Vurraf. Dit carnavalsfeest van Omroep Brabant is van 13.00 tot 18.00 uur en je mag alleen op uitnodiging naar binnen. De inschrijving voor kaartjes is inmiddels gesloten.

Maar er is ook goed nieuws: van 18.00 tot 1.00 uur bezoek je 3 Uurkes Weijer in de Bavaria Bierhal. Op deze afterparty is iedereen welkom en je mag gratis naar binnen. Er zijn optredens van artiesten als de Lawineboys, Feestteam, Gebroeders Rossig, PartyfrieX en Schorre Chef & MC Vals. Feestje bouwen!

Zaterdag 18 februari

Op dag twee is het Confettival bij de Bavaria Bierhal. Hier zet je de tent op z’n kop met een keigezellige line-up. Van Bram Krikke samen met Stefan & Sean tot Gullie: ze brengen je helemaal in de feeststemming. Confettival duurt van 14.00 tot 1.00 uur en de toegang is gratis. Wil je bij zijn!

Zondag 19 februari

Zondag bezoek je tussen 13.00 tot 17.00 uur het Mini Stropdas Kindercarnaval. Er zijn dan onder andere optredens van de Bankzitters en Zanger Kafke. Je kunt hier gratis naar binnen. Of betaal 6,95 euro voor een stropdasje waarmee je kind wat lekkers krijgt, zoals ranja, een zakje chips en een rondje graaien in de grabbelton. Kaartjes haal je hier. Kleintjes van 2 tot 12 jaar kunnen terecht tot 15.30 uur, daarna richt het programma zich meer op tieners.

In de avond gaat het feest gewoon door. Tussen 17.00 tot 0.00 uur is de tweede ronde van Confettival. Hier ga je los met STUK, FeestDJRuud, Buren van de Bass Chaserz, Lampegastuh, Bonte Carlo en DJ Jim. En natuurlijk mogen – zoals de naam al zegt – liters bier en kilo’s confetti niet ontbreken. De entree is gratis.

Maandag 20 februari

Heb je energie over? Plak er nog een dag aan vast met Stiefelen op maandag. Hoe werkt het? Je koopt een bierlaars ofwel ‘stiefel’, die je de eerste keer mag vullen met een halve liter bier. Daarna vul je ‘m de hele dag bij voor een lagere prijs. Scheelt weer! Ook leuk: coverband PROOST! zorgt voor muziek in de tent. Het feest in de Bavaria Bierhal duurt van 15.00 tot 0.00 uur. Kaartjes voor Stiefelen zijn 11 euro en bestel je hier.

Wil je erbij zijn?

Op de website vind je het hele programma van de Bavaria Bierhal. Kun je alvast plannen maken…

Volledig scherm Carnaval 2020 in Lampegat. © Bea Straver voor indebuurt Eindhoven

