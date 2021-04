Feije Oosterhof uit Philipsdorp: ‘Liever een dag koning van de straat dan Koning voor 1 Dag’

LIVE | Burgemees­ter Jorritsma heet koninklijk gezin welkom op High Tech Campus in Eindhoven

11:04 EINDHOVEN - De grote dag is aangebroken. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 54ste verjaardag in Eindhoven. Hij is samen met zijn vrouw Máxima en dochters Amalia, Alexia en Ariane in de Brabantse stad voor een programma dat achter gesloten deuren plaatsvindt. Volg alle ontwikkelingen van het bezoek van de koninklijke familie in dit liveblog.