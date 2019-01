Feitenoorlog tussen activisten en varkensboeren rond registratie varkens

Wie er gelijk heeft, is onmogelijk aan te tonen zonder de hele studie over te doen. Zo maakt Varkens in Nood bijvoorbeeld een schatting van het werkelijke aantal biggen van boven de 25 kilo dat in 2017 in Nederland ter wereld is gekomen. Dat zijn er volgens de officiële cijfers 24,6 miljoen; het rapport komt tot een schatting van ruim 27 miljoen. Daartoe komt Varkens in Nood via twee verschillende berekeningen. De methode die het simpelst is uit te leggen gaat uit van cijfers van de Universiteit Wageningen over het gemiddeld aantal biggen per zeug per jaar. Dat aantal wordt in het rapport vermenigvuldigd met het officiële aantal zeugen in Nederland volgens het CBS. Het POV liet in een reactie aan RTL Nieuws weten dat het werkelijke aantal zeugen later zou liggen. Veel boeren registreren volgens POV-voorzitter Linda Janssen het aantal stalplaatsen voor zeugen. Die zijn in werkelijkheid niet allemaal gevuld, stelt zij.