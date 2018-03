Fel slotdebat in stadhuis Eindhoven

EINDHOVEN ,,Groei van Eindhoven Airport is geen optie. Wie zijn niet het afvoerputje van Schiphol", zei GroenLinks-lijsttrekker Rik Thijs dinsdagavond tijdens het slotdebat in het stadhuis van Eindhoven. Loze verkiezingsretoriek, vond VVD-lijsttrekker Marcel Oosterveer.

,,Uw college heeft zelf in zijn Brainport Agenda gezet dat Eindhoven Airport mag groeien. En dan gaat u bij de verkiezingen roepen dat het niet mag?", zo hield Oosterveer voor aan Thijs. Oppositiepartij VVD is voor verdere groei, maar niet ten koste van alles, aldus Oosterveer. ,,We zijn tegen verruiming van de openingstijden. En wij zijn ook tegen een toename met 100.000 vluchten." Dat laatste vond Thijs weer een loze opmerking. ,,Die 100.000 is alleen bij de diverse groeiscenario's gezet zodat men straks kan zeggen, kijk eens, het zijn er in ieder geval geen 100.000 geworden."

Alle lijsttrekkers waren gisteravond aanwezig tijdens het slotdebat in het stadhuis gisteravond. Alleen Adnen Senal van Denk - die eerder wel bij andere debatten was - ontbrak om onduidelijke redenen. ,,Stem dus niet op Denk", grapte SP-lijsttrekker Murat Memis snel richting publiek. Het was ook Memis die aan Jake van Kruijsdijk van Forum040 vroeg waarom hij zich eerst terugtrok als lijsttrekker, om nu toch weer op te duiken. Volgens Van Kruijsdijk had hij nooit gezegd dat hij zou stoppen.

Het ging er flink op. Wethouder, geef eens antwoord", zei Oosterveer, op het moment dat PvdA-wethouder en lijsttrekker Yasin Torunoglu met een al te lang voorbeeld reageerde op een stelling. Oosterveer liet een onversneden klassiek VVD-geluid horen. Zo had hij het diverse malen over 'mensen die er bewust voor kiezen om niet te werken', in reactie op de stelling dat mensen met een uitkering verplicht moeten worden iets terug te doen voor de maatschappij. ,,Waarom zouden wij, waarom zou iemand die keihard werkt moeten betalen voor iemand die niet wil werken?" ,,De groep die niet wil is heel klein, misschien 6 procent", protesteerde Patrick van der Voort van de Brede Beweging Linksom. Torunoglu merkte op dat de VVD'er kennelijk nooit sprak met mensen die in de bijstand zitten. ,,U weet niet waar u het over heeft. De meesten willen heel graag aan de slag, willen ook vrijwilligerswerk doen. Voor hen hoeven we dat niet verplicht te stellen, dat is symboolpolitiek. We hebben genoeg maatregelen voor wie niet wil, zoals korten op de uitkering."

Bij de stelling over de Vestdijk greep D66-lijsttrekker Mary-Ann Schreurs haar kans om nog eens op een rij te zetten waarom een andere inrichting van de Vestdijk in het centrum nodig is: voor de gezondheid van bijvoorbeeld ouderen en mensen met longaandoeningen als astma. ,,Je kunt wel zeggen, wij zijn voor duurzaamheid, wij zijn voor een groene stad. Je moet het ook doen. D66 krijgt het voor elkaar." CDA-lijsttrekker Linda Hofman, die met haar partij actie voert tegen de 'knip' in de Vestdijk - de afsluiting voor doorgaand verkeer - kreeg door Schreurs een gewetensvraag voorgelegd. ,,Dus als de knip niet weggaat, gaat u da niet in het college?" ,,Die knip is echt heel belangrijk", reageerde Hofman.