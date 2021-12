Felle strijd om Eindhovense Lambertuskerk ontgaat veel kerkgangers: ‘Meer dan wat er in de krant staat weten we niet’

Bij PSV is Richard Ledezma eindelijk klaar voor zijn rentree

PSV-middenvelder Richard Ledezma is na een jaar revalideren klaar voor zijn rentree. IJs en weder dienende is hij maandagavond van de partij bij Jong PSV, dat het in eigen huis opneemt tegen De Graafschap. De 21-jarige Amerikaan met Mexicaanse roots raakte eind 2020 zwaar geblesseerd aan zijn knie terwijl hij net de sprong naar het eerste elftal aan het maken was.

5 december