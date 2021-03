Female Tech Heroes krijgt Japans ‘zusje’

Rolmodellen uit Japan en de Nederlandse techniekwereld zullen spreken over diversiteit, technologie en duurzaamheid. Het event is in het Engels en wordt simultaan in het Japans vertaald. Een week later, op 25 maart, is de grotere, voor de tweede keer noodgedwongen online editie van Female Tech Heroes. 32 vrouwelijke en mannelijke mentors uit de (high)tech zijn gestrikt om hun ervaringen en kennis te delen tijdens online mentorsessies over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke groei. Beide evenementen zijn gratis, inschrijving is vereist.