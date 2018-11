Fenomeen Black Friday nu echt in Eindhoven geland

De roltrap in de Bijenkorf lijkt een oneindige stroom mensen naar de damesafdeling te werpen. Buiten draait ‘The Most Wonderful Time of the Year’ op repeat. En op elke vrije ruit een poster met schreeuwende kortingen en een verwijzing naar die dag: Black Friday. Het zijn dan misschien nog geen Amerikaanse taferelen, waar koopjesjagers op de vuist gaan voor korting, maar het fenomeen is officieel geland. Marketingman Paul Moers: ,,Voor het eerst lijkt iedereen mee te doen. Kruidvat, Albert Heijn, zelfs een Sligro en Aldi. Black Friday is een fenomeen waar geen retailer in Nederland meer omheen kan of durft.”

Dat heeft volgens Moers een paar redenen: ,,We zitten aan de top van de economie. We hebben gevulde zakken dus het is leuk om uit te geven. Maar er zit ook wel een gedachte achter van ‘toeslaan nu het nog kan’. Je ziet dat het consumentenvertrouwen omlaag gaat onder invloed van de Brexit, de onvoorspelbaarheid van Trump en buurland Duitsland waar de economie krimpt. Dat maakt de Nederlander onrustig, want hoe lang kan dit nog duren? Het is ook voor het eerst dat de winkelier er zoveel aandacht aan besteedt. Dat zet aan tot kopen.”

In de Eindhovense winkelstraat naast veel koopjesjager, ook sceptici.

Volgens Moers zijn bovendien niet alle aanbiedingen wat ze lijken. ,,Ga er niet als een blind paard in. We weten dat we links en rechts bedot worden. Heb je iets op het oog om tijdens Black Friday aan te schaffen, dan raad ik je aan om de prijzen een aantal weken tevoren al in de gaten te houden. Dan zie je of het op de dag zelf wel echt om een aanbieding gaat. Bedrijven die nepaanbiedingen maken, lopen een risico. Consumenten zijn niet achterlijk. Er hoeft er maar één zijn ervaring op social media te delen.”