Fenomeen Black Friday nu echt in Nederland geland

Taferelen zoals in de Verenigde Staten waar daags na Thanksgiving winkeliers om vijf uur in de ochtend de deuren openen voor rijen aan koopjesjagers, zijn er hier nog niet. Maar volgens marketingman Moers begint het in Nederland ergens op te lijken. ,,Voor het eerst lijkt iedereen mee te doen. Kruidvat, Albert Heijn, zelfs een Sligro en Aldi. Black Friday is een fenomeen waar geen retailer in Nederland meer omheen kan of durft te gaan.” Moers ziet een aantal redenen waarom de Amerikaanse uitverkoopdag dit jaar hier echt voet aan de grond heeft gekregen. ,,We zitten aan de top van de economie. We hebben gevulde zakken dus het is leuk om uit te geven, maar er zit ook wel een gedachte achter van ‘toeslaan nu het nog kan’. Je ziet dat het consumentenvertrouwen omlaag gaat onder invloed van de Brexit, de onvoorspelbaarheid van Trump en buurland Duitsland waar de economie krimpt. Dat maakt de Nederlander onrustig, want hoe lang kan dit nog duren? Het is ook voor het eerst dat de retailer er zoveel aandacht aan besteedt. Dat zet aan tot kopen. En het leuke is dat het niet alleen tot vrijdag beperkt is, maar dat de aanbiedingen op zaterdag en zondag ook nog gelden.”