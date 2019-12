Ferdi stierf een gewelddadige dood aan de Fuutlaan: ‘Hij heeft dit niet verdiend’

Everton ontslaat trainer, club van Marcel Brands onder de degradatie­streep

5 december Everton heeft afscheid genomen van Marco Silva. De trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen periode. De club van voetbaldirecteur Marcel Brands staat in de Premier League inmiddels onder de degradatiestreep en is op plek achttien beland. De ploeg die daarop eindigt, speelt een duel met de winnaar van de play-offs in The Championship, de Engelse tweede divisie.