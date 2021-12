Ferrari en Karamustafa in het Van Abbemuseum: zeer strijdlustige verhalenvertellers

RecensieEINDHOVEN - Nee, het is geen flauwe kost wat in de huidige tentoonstelling in het Van Abbemuseum wordt gepresenteerd; León Ferrari en Gülsün Karamustafa maken indruk met hun indringende duopresentatie. Te zien na de huidige lockdown.

Onrecht, dictaturen, ongelijkheid tussen seksen, een allesoverheersende religie, oorlogen, geweld, discriminatie, ongebreidelde uitoefening van macht, het niet respecteren van mensenrechten; zo’n beetje alles wat fout is, komt aan bod in de duotentoonstelling Parallel Lives, Parallel Aesthetics van de Argentijn León Ferrari en de Turkse Gülsün Karamustafa. Het is ook heel heftig wat zij laten zien: niet voor niets staan er waarschuwingsbordjes bij de ingang van de zalen.

Bewondering

Kom je daarom ietwat ontdaan of depressief naar buiten? Nee, eerder vol bewondering voor de moed en vasthoudendheid waarmee de twee - ieder op geheel eigen wijze - al dat foute over het voetlicht hebben gebracht (Ferrari overleed in 2013 op 93-jarige leeftijd) en nog altijd doen, zoals Karamustafa.

Volledig scherm Werk van León Ferrari in het Van Abbemuseum. © Peter Cox

Van Abbe-directeur Charles Esche cureerde de tentoonstelling; hij kende beide kunstenaars al van de Biënnale van Sao Paulo in 2014, waaraan hij als co-curator was verbonden. De tentoonstelling in het Van Abbe laat voor het eerst zeer uitgebreid het werk van beiden zien in wat je kan omschrijven als twee versmolten solo-exposities.

Wat beiden gemeen hebben, is een onverwoestbare strijdbaarheid en het talent om dat via hun kunst de wereld in te sturen.

Quote Van installa­ties gaat het - heel organisch en logisch - naar subtiele tekeningen en van fotografie naar collages tot en met sculpturen

De Argentijn Ferrari richt zijn pijlen vooral op religies en dan met name het rooms-katholicisme. Dat krijgt onder uit de zak van de als ingenieur opgeleide kunstenaar en activist. Hij werkte in de jaren vijftig in Italië, ging in de jaren zestig terug naar zijn geboorteland en ontpopte zich als een sleutelfiguur in de politieke radicalisering. Na de staatsgreep in 1976 ging hij in ballingschap in Brazilië. In 2007 kreeg hij op de Biënnale van Venetië de Gouden Leeuw als erkenning voor zijn artistieke carrière.

Ideeën voor de hel

Er is geen kunstdiscipline die Ferrari níet beoefende: van installaties gaat het - heel organisch en logisch - naar subtiele tekeningen en van fotografie naar collages tot en met sculpturen. Dan zie je bijvoorbeeld een tank door een landschap denderen met een Jezusfiguur als tankcommandant. Of klapwiekt een legerhelikopter boven een grasveld met naakte figuren in wat graven moeten zijn: links van dit alles blaast een engel op een hoorn.

In de volgende zaal - zeer toepasselijk Ideeën voor de hel genoemd - zie je in een vitrine onder meer een Jezusbeeld op een grill en in de koekenpan ernaast hebben zich flink wat heiligen verzameld. Kun je hier wellicht nog een beetje om grinniken, ernaast hangt een foto van wat wordt genoemd een ‘vaginaal martelapparaat’. Want martelen, de hel, het wrede van het Oude Testament; Ferrari laat het allemaal voorbijkomen, daarbij dankbaar gebruikmakend van schilderijen van onder anderen Michelangelo, Giotto en Jheronimus Bosch, uitblinkers in het schilderen van de hel…

Volledig scherm Werk van Gülsün Karamustafa. © Boudewijn Bolmann

Feminisme

Het werk van Gülsün Karamustafa (75) is minder schokkend, maar niet minder belangwekkend. Wat religie is bij Ferrari, is de vrouw bij de Turkse kunstenares. Geboren in Ankara, studeerde ze in Istanbul en daar woont ze nog altijd. Haar feministische opvattingen brachten haar - net als haar echtgenoot - in conflict met de overheid; hun paspoorten werden ingetrokken.

Een sterk werk van haar is Men Crying uit 2001. Het is een film op drie schermen - zaal breed - waarop je drie mannen ziet, naar verluidt bekende Turkse acteurs uit de jaren zestig en zeventig. De een vindt een briefje dat zijn echtgenote ervandoor is; ze gaat wonen bij de man ‘die ze liefheeft’. En ook de andere twee mannen breken en huilen. Indringende film, vanuit een opvallend perspectief.

Parallel Lives, Parallel Aesthetics: León Ferrari & Gülsün Karamustafa. Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven. Open na de huidige lockdown: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Tot 13 maart 2022.