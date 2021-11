Ferry van der Vliet uit Eindhoven schrijft reisgids over Parijs: ‘De juweeltjes van de stad, daar blijf ik naar op zoek’

Van der Vliet schat dat hij in al die jaren al meer dan driehonderd keer in de Franse hoofdstad is geweest. Dat begon allemaal met zijn handige functie bij KLM. Hij werkte in Den Haag bij de afdeling die luchtfoto’s produceerde vanuit vliegtuigen, onder andere voor bedrijven. In de jaren 60 was dat zo ongeveer het werk dat Google tegenwoordig doet.