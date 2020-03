Festival De Parade in Eindhoven wordt een maand verplaatst

Zo kwam de politie de geruchtma­ken­de bloedprik­ben­de op het spoor

20:58 In Nederland viel vorig jaar de mond open van verontwaardiging, toen de geruchtmakende ‘bloedprikbende’ in het nieuws kwam. Een groep dieven die zich in onder meer Eindhoven voordeed als verplegers die bij veelal oudere slachtoffers bloed kwamen prikken, nam geld en pinpassen mee. De opluchting is groot nu de politie twee verdachten heeft opgepakt.