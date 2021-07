Festival Hidden Garden in Eindhoven gaat dit jaar niet door

Galatasa­ray-coach Fatih Terim zegt het gewoon: ‘PSV is een hele grote club’

21 juli In aanloop naar het Champions League-duel van woensdagavond tussen PSV en Galatasaray raakten de supporters van eerst Galatasaray en later ook PSV er niet meer over uitgepraat. Zijn Galatasaray en PSV nou kleine of grote clubs?