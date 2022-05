Festival Hidden Garden verhuist naar Strijp-S

Line-up blijft intact

Hidden Garden wordt nu gehouden op de groenstrook naast het voormalige Ketelhuis. ,,We zijn enorm blij dat we de volledige line-up intact hebben kunnen laten en dat betekent dat je verspreid over onze mainstage, techno-arena en progressive area kunt genieten van veel dj’s”. Bovendien is er na afloop van het festival een afterparty in het Klokgebouw. Wie naar de afterparty wil gaan heeft een apart ticket nodig. Het aantal tickets is beperkt.