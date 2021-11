Festivals Helldorado en Verwonderd in Eindhoven geannuleerd

Week van het Respect: ‘Positiever reageren en vaker een compliment­je’

EINDHOVEN - De Week van het Respect was voor de gemeente Eindhoven aanleiding wat gastlessen over dit onderwerp te verzorgen op een aantal basisscholen in de stad. Het thema sluit goed aan bij de uitkomsten van de stadsgesprekken eerder dit jaar, zoals het tegengaan van polarisatie en het bevorderen van onderling respect.

11 november