Festivalseizoen barst dit weekend los, ook in Eindhoven met The Flying Dutch

Nuenen trekt 50.000 euro uit voor referendum over fusie met Eindhoven

31 mei NUENEN - De gemeente Nuenen reserveert bijna 50.000 euro om in het najaar een referendum te houden over een fusie met Eindhoven. De gemeenteraad heeft dat donderdagavond besloten. Het exacte bedrag van 49.500 euro is zo gekozen dat de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven de uitgave niet kunnen blokkeren.