Fietsen om Eindhovense cafés te ondersteunen

Via social media probeert Van den Nieuwenhof zoveel mogelijk mensen te bereiken. ,,De horeca in Eindhoven heeft het zwaar. Als fietsliefhebbers willen we een aantal ondernemingen die ons dierbaar zijn een hart onder de riem steken.

Café ’t Rozenknopje, Wielercafé Cyklist en Café Wilhelmina zullen menig fietser niet onbekend zijn. Zij bieden onderdak aan enkele fietsverenigingen, vandaar dat we juist deze drie zaken willen helpen.”

Gezamenlijk doel

De bedoeling van Van den Nieuwenhof is om zondag om negen uur met zoveel mogelijk mensen te gaan fietsen, alles natuurlijk binnen de regels van het RIVM. Van den Nieuwenhof: ,,Hoewel we natuurlijk een gezamenlijk doel hebben, dienen we dit doel door omstandigheden ­gescheiden te verwezenlijken. De route kies je dus zelf en iedereen rijdt alleen of maximaal met z’n vieren . Het idee hierbij is dat je sponsors zoekt die bereid zijn een bedrag per kilometer te doneren. Op die manier haal je zo veel mogelijk geld op voor onze geliefde cafés.”

Rit van tevoren registreren

De opbrengst wordt gelijk onder de drie genoemde cafés verdeeld, legt Van den Nieuwenhof uit. ,,Deelnemers moeten zorgen dat ze hun rit van tevoren registreren via bijvoorbeeld de wielerapp Strava of een Wahoo-fietscomputer. Dan kun je aan je sponsoren laten zien hoe ver je hebt gereden.”

Niek van de Klundert van café ‘t Rozenknopje is verguld met het idee. ,,Leuk om op deze manier de drie Eindhovense cafés die verbonden zijn met toerfietsen te steunen. Alle horeca heeft het in deze periode moeilijk. Elk initiatief om ons te steunen is mooi meegenomen”, zegt Van de Kundert, die zelf zondag ook op de fiets stapt.

Tientallen inschrijvingen

Van den Nieuwenhof realiseert zich dat het kort dag is, maar wil de gok toch wagen. We hebben al enkele tientallen inschrijvingen, maar we hopen dat dat er voor zondag nog veel meer worden.

Mensen die mee willen fietsen kunnen hem mailen: prinshendrikwielerclub@gmail.com.