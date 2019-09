Fietsendief op vrije voeten, man die hem klemreed en te grazen nam in Eindhoven nog wel in de cel

Dat laat het Openbaar Ministerie weten, de zaak van de ‘fietsendief’ is geseponeerd. Oftewel, hij wordt verder niet vervolgd voor het mogelijk stelen van de fiets. Bij zijn wreker ligt dat heel anders. Hij verschijnt donderdag vermoedelijk bij de rechter-commissaris, die moet bepalen of de man van 43 jaar langer kan worden vastgehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.

Camerabeelden

Het voorval speelde zondagavond nadat er bij een woning aan de Reaumurstraat in Woensel-West een fiets was weggehaald. Dankzij camerabeelden aan een huis in de buurt, zouden de bewoners al snel hebben achterhaald wie er voor de diefstal verantwoordelijk was. Toen de man en vrouw de fietsendief later in hun straat zagen, reden ze hem klem.

Hun rode Daihatsu Cuore is daarvan een paar dagen later nog het stille bewijs. De kleine auto is aan de linkervoorkant flink beschadigd, de lamp is kapot en de band staat slap. Op de dichtstbijzijnde muur zijn rode krassen zichtbaar op de plek waar de auto de baksteen raakte. De auto lijkt ter plekke in een parkeervak achtergelaten.

Helemaal in elkaar geslagen

De vriendin van de verdachte, van wie de gestolen fiets was, wil niet met de krant praten. “Het is niet leuk wat er is gebeurd. Maar die vent had gewoon met zijn poten van onze spullen af moeten blijven”, is het enige dat ze kwijt wil voordat ze de deur dichtgooit. Verschillende bewoners zagen hoe er na het klemrijden een vechtpartij voltrok. Daarbij kreeg de fietsendief enkele rake klappen. “Hij werd helemaal in elkaar geslagen", zegt een omwonende. “We hebben tegen die man gezegd dat hij moest stoppen. Dat hij dit niet kon maken.”