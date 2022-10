Fietsendief uit Eindhoven lijkt erg merkgevoelig

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Simons nog bij Oranje is niet eens zo'n hele gekke gedachte’

In de Peesjevee-podcast van deze week discussieert de vaste bemanning over de kansen van Xavi Simons op een plek bij Oranje, in de WK-selectie. Zowel journalist Paul Post als PSV-watcher Rik Elfrink zien dat wel zitten. ,,Het is geen hele gekke gedachte in ieder geval.”

13:22