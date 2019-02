Fietsenjungle rondom Eindhovens station

Ondanks een capaciteitsgebrek van tot wel dertig procent laat de gemeente fietsen die buiten de stalling staan nu toch regelmatig afvoeren naar het fietsdepot aan de Vestdijk. De eigenaar kan deze dan tegen betaling van 20 euro weer ophalen. De gemeente heeft al een paar jaar een strikt beleid rondom fietsen die buiten de stallingen staan geparkeerd. Zo houden we het opgeruimd, is de gedachte. In 2018 werden er stadsbreed 4.145 fietsen naar het depot gebracht.