Fietsenstalling bij station Eindhoven jaren vertraagd en tonnen duurder

Nog altijd groot geloof in heilige Maria onder Brabanders: 'Zij geeft het door aan Jezus’

HANDEL/VELDHOVEN - Het geloof in de heilige Maria is nog steeds groot bij katholieken in deze regio, zo bleek tijdens de eerste dag van ‘haar’ maand mei. Het was een komen en gaan bij de kapelletjes van mensen die een kaarsje in haar naam aanstaken.

2 mei