Fietsenwinkels Hans Struijk failliet: 100 man op straat, huurovereenkomst Geldrop afgelopen

EINDHOVEN/GELDROP - Hans Struijk Fietsen, een landelijke keten van vijftien grote fietsenwinkels met ruim honderd werknemers, is failliet verklaard. Het bedrijf had vorige week al uitstel van betaling gekregen.

Curator Reinoud van Oeijen bekijkt momenteel of een doorstart mogelijk is of dat een verkoop in delen een optie is. De winkels blijven voorlopig open. Tot die tijd neemt het UWV de betaling van de salarissen over.

Hans Struijk heeft zeventien winkels voornamelijk in de Randstad. Daarvan blijven er zestien open. Van een winkel in Geldrop is de huurovereenkomst afgelopen. Bij Hans Struijk werken bijna honderd mensen. Van hen hebben er 65 een vast contract, de rest betreft oproepkrachten.

Bekend in regio