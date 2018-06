Fietsenzaak Hans Struijk op rand van de afgrond

Er is taart gehaald; ze moeten er iets van maken. Maar veel te vieren hebben de fietsenmakers en verkopers niet bij de fietsenwinkel van Hans Struijk aan de Limburglaan in Eindhoven. De boel ligt al weken op apegapen. In de filialen krijgt het personeel al anderhalve maand geen cent salaris, een maand of twee geleden zijn de rekeningen geblokkeerd waardoor het onmogelijk is om onderdelen te bestellen en klanten staan her en der opeens voor een gesloten deur.

Dat het niet goed gaat, werd gisteren bevestigd: de keten van zestien fietszaken met zo'n 100 werknemers kreeg uitstel van betaling verleend bij de rechtbank in Den Bosch. Via de telefoon werd het personeel bijgepraat. Enkelen zijn woedend, anderen angstig voor wat komen gaat. Vaak draait surseance immers uit op een bankroet. De Belastingdienst en belangrijke leverancier Trek zouden dreigen er binnen enkele dagen de stekker uit te trekken. Maar hoe de gisteren aangestelde bewindvoerder zal gaan handelen, is nog ongewis.

Tot de keten van Hans Struijk behoort, naast de Eindhovense vestiging, ook het filiaal aan de Laan der Vier Heemskinderen in Geldrop. Het zijn bekende winkels in de regio die, samen de fietsenzaak in Weert, exact vijf jaar geleden van de hand werden gedaan door eigenaar John Vermeulen die opereerde onder het Profile-merk. Ze gingen verder onder de vlag van Hans Struijk.

In 2015 werden de Struijk-zaken verkocht aan het moederbedrijf van 'Fiets!', een Belgische winkelketen. Eerder deze maand bleek dat vier van de zestien winkels dicht zouden gaan. Voor de overigens winkels zochten de Belgen kopers. Belangstelling van overnamekandidaten zou er onder meer zijn voor de Eindhovense winkel maar tot een akkoord is het nog niet gekomen.

De afgelopen tijd was de moed bij het personeel al in de schoenen gezakt. Steeds vaker moesten ze klanten nee verkopen, zelfs de voorraad fietsbanden slinkt, een as repareren is al helemaal een lastige zaak. Klanten die de afgelopen dagen in Geldrop aan de gesloten deur stonden en niet bij hun ter reparatie aangeboden fiets konden, komen verhaal halen in Eindhoven. De Geldropse winkel gaat vandaag naar verwachting wel weer open, al is de vraag voor hoe lang.