Fietser (19) ernstig gewond geraakt bij aanrijding met auto in Eindhoven, beschonken bestuurder (21) aangehouden

De 21-jarige bestuurder moest een ademanalyse ondergaan. Daaruit bleek dat hij gedronken had. De politie meldt dat het alcoholpromillage in zijn bloed ruim 0,8 was. Voor een ervaren bestuurder is het verboden om te rijden met 0,5 promille alcohol in het bloed. Voor een beginnend bestuurder is slechts 0,2 promille toegestaan. Ook werd in zijn auto een hoeveelheid harddrugs gevonden. Hij is aangehouden en zit momenteel nog vast voor verder onderzoek.