Fietser (77) uit Geldrop overleden na aanrijding met auto op Rielsedijk in Eindhoven

De fietser werd rond 20.30 uur aangereden door een auto. De 22-jarige Eindhovense bestuurder van de auto werd na het ongeval geboeid afgevoerd omdat hij agressief was richting omstanders en agenten. Volgens getuigen reed de auto met hoge snelheid op een zogenoemde fietsstraat. Dit is een weg waar fietsers voorrang hebben en auto's slechts met beperkte snelheid mogen rijden. De politie heeft technisch onderzoek verricht.

Bij de bestuurder is bloed afgenomen, zodat onderzocht kan worden of de man onder invloed was. De verdachte wordt verhoord en de politie bekijkt of er camera's hangen in de omgeving van de Rielsedijk, waarvan de beelden kunnen worden bekeken. Ook worden getuigen gehoord.