Fietser aangereden door stadsbus in Eindhoven, gewond naar het ziekenhuis gebracht

Vertrouwen groeit bij Philipp Max na master­class in Kopenhagen: ‘Een van de beste wedstrij­den met PSV’

Speelde PSV zijn beste wedstrijd van het seizoen tegen FC Kopenhagen? Philipp Max (28) weet het niet zeker. ,,Poeh, misschien wel. Het was zeker een van de beste wedstrijden, al hebben we er in het begin van het seizoen ook een paar gehad. Dit geeft in elk geval veel vertrouwen”, zei de back.

17 maart