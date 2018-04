Fietser aangereden op de Kennedylaan in Eindhoven

Nog onbekend wanneer Sweegers in Eindhoven is doodgescho­ten

17 april EINDHOVEN - De politie weet nog niet wanneer Eindhovenaar Toon Sweegers precies is doodgeschoten. De 51-jarige autohandelaar werd donderdagochtend rond 08.00 uur dood in zijn auto gevonden aan Den Bult in de Eindhovense wijk Strijp.