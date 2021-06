Fietser belandt in het kanaal in Eindhoven

Jorritsma en Grapper­haus appten elkaar tijdens avondklok­rel­len: ‘Is écht oorlog’

6:00 EINDHOVEN - Als de politie tijdens de avondklokrellen in Eindhoven op het punt staat de oproer de kop in te drukken, krijgt burgemeester John Jorritsma een appje van minister Ferd Grapperhaus. ‘Ha John. Sterkte daar’, typt de minister. Hij laat weten dat hij beschikbaar is als het nodig is. ‘Dank. Is écht oorlog’, schrijft Jorritsma terug.