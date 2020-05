Fietser belandt op voorruit auto bij botsing op rotonde in Eindhoven

Gitarist van Editors presen­teert digitale versie van Eindhovens festival Playgrounds

16:13 EINDHOVEN - Het Playgrounds Festival voor (digitale) beeldcultuur in het Klokgebouw in Eindhoven werd afgelast, maar na een zeer succesvolle eerste online variant is op vrijdag 15 mei de tweede editie. Een van de twee gastheren is de gitarist van de bekende Britse band Editors. De ‘entree’ is gratis.