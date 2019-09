‘Fietser delft onderspit in Eindhoven’

EINDHOVEN - De Fietsersbond Eindhoven voelt zich niet serieus genomen door de eigen gemeente. ,,We praten mee, we zitten in klankbordgroepen, maar met onze inbreng gebeurt niets”, zegt Peter Plantinga namens de bond.

De kritiek richt zich op het proces rond de herinrichting van wegen in Eindhoven, met name in de binnenstad. Een recent voorbeeld is het vernieuwingsplan voor de Grote Berg. Volgens de Fietsersbond hanteert de gemeente onduidelijk beleid, dat botst met het verleden. ,,Eindhoven was jarenlang een goede fietsstad met uitstekende fietspaden. Maar we gaan terug naar af”, vindt Peter Plantinga.

Rode fietspaden

De bond zou graag op meer plekken rode fietspaden zien, terwijl in de praktijk vaker voor zwart of grijs wordt gekozen. Zo ook op de Grote Berg. ,,Rode fietspaden zijn duidelijk voor iedereen. Bij donkere kleuren is onduidelijk dat het een fietspad is.” Plantinga verwijst naar de visie van stadsarchitect Winy Maas, die op verschillende plekken in de binnenstad wordt toegepast. ,,Hij vindt rode fietspaden niet mooi omdat je met een afwijkende kleur de logica loslaat. Design is dus kennelijk belangrijker dan veiligheid.”

Dat bij bijvoorbeeld de Grote Berg daarnaast is gekozen voor fietsstroken en niet voor vrijliggende fietspaden, is de Fietsersbond ook een doorn in het oog. ,,Levensgevaarlijk op een weg waar, over een smalle rijstrook, van beide kanten stadsbussen en hulpdiensten rijden.”

Onoverzichtelijke kruising

De Grote Berg is niet de enige plek die de Fietsersbond zorgen baart. Plantinga noemt ook de onoverzichtelijke kruising Jasonstraat-Sterrenlaan in Woensel, waar binnen een jaar negen ongevallen gebeurden. De gemeente heeft intussen plannen om de kruising aan te pakken, maar wanneer en hoe is nog onduidelijk. ,,Die plek is zó onoverzichtelijk, dat is vragen om problemen.” Dat geldt volgens hem ook voor de oversteek van Strijp-S naar de Halve Maanstraat, onder het Strijps bultje. ,,Daar kruisen automobilisten in nog geen 50 meter drie fietspaden.” Over de gevaarlijke oversteek bij de in- en uitgang van parkeergarage Heuvel schreef deze krant al eerder. ,,Beter lagen de rijbaan en het fietspad op de Kanaalstraat andersom. Maar dat wilde DELA, de nieuwe eigenaar van de Paterskerk niet.”