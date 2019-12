Fietser en bromfietser gewond na botsing met auto in Eindhoven

Bestuurs­voor­zit­ter Angelica Bus vertrekt bij scholenkoe­pel Salto in Eindhoven

16:47 EINDHOVEN - Angelica Bus stopt per 1 maart als bestuursvoorzitter van scholenkoepel Salto in Eindhoven. Ze start een adviesbureau onder de naam BIO-Interimadvies | Being Interested in Others.