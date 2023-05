Fietser ernstig gewond na ongeluk bij fietstunnel in Eindhoven

met video Auto gaat in vlammen op bij brand in loods met meerdere voertuigen in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - In een loods met meerdere auto’s aan de Ockhuizenweg in Son en Breugel heeft vrijdagavond brand gewoed. Hierbij is één voertuig in vlammen opgegaan en liepen andere auto’s en de inventaris rookschade op. Dat meldt de brandweer.