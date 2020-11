Fietser filmt meisjes onder hun rokjes omdat hij ‘boos was op zichzelf’

Schmidt wil nu extra investeren in Ihattaren: ‘Dan kan hij het verwach­tings­pa­troon beter waarmaken’

27 november Roger Schmidt wil Mohamed Ihattaren de kans geven om het extreem hoge verwachtingspatroon rondom hem waar te maken. Dat zei de trainer van PSV vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondag, waar het 18-jarige talent ontbreekt. ,,We investeren nu in hem met teamtrainingen en extra individuele trainingen. Het is hetzelfde als in de voorbereiding op een nieuw seizoen.”