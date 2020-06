Fietser gewond na botsing met bestelbusje in Eindhoven

Illegale growshop ontmanteld in Veldhoven: ook Rolex-horloges aangetrof­fen

17:17 VELDHOVEN - De politie heeft een illegale growshop in Veldhoven aangetroffen en opgedoekt. In het bedrijfspand in Veldhoven, en een woning in Eindhoven, vond ze de volledige inventaris van de malafide onderneming.