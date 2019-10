Fietser gewond na valpartij in Eindhoven: traumahelikopter hoeft niet te landen

Update 5KM4ALL bij Marathon Eindhoven heeft geen bezemwagen nodig

12 oktober EINDHOVEN - 5KM4ALL van Marathon Eindhoven is precies wat de naam zegt: een evenement voor íedereen. De bezemwagen was dan ook niet nodig, iedereen liep of rolde de tocht uit. Of ze nu (moeilijk) lopen, op de skates gaan, in een rolstoel of loopwagen zitten, of met de rollator gaat, zoals Jan Scheurleer. ,,Voor veel deelnemers is dit ook een marathon, voor mij in ieder geval", zegt de man die net is gerevalideerd van een incomplete dwarslaesie.