Fietser naar het ziekenhuis gebracht na aanrijding in Eindhoven

Piepjong veulentje is wees nadat moeder overlijdt: 'Op zoek naar pleegmer­rie in Eindhoven'

15:15 NOORDIJK - De zondag begon voor Annet Geerdink uit Noordijk met enorme schrik. Vroeg in de ochtend bleek dat haar 8-jarige merrie Eamanda onverwacht is overleden, nog geen twee dagen nadat het paard van Stal De Geerke een veulentje op de wereld heeft gezet. De kleine merrie is in haar jonge leven al wees en Annet is dringend op zoek naar een pleegmoeder. Een oproep op Facebook leidde al tot duizenden reacties.