Fietser raakt zwaargewond bij botsing met auto in Eindhoven

Leerlingen Van Maerlant Lyceum in Eindhoven maken tassen van afgedankte schoolmate­ri­a­len

EINDHOVEN - Het begon eind vorig jaar met één tas gemaakt van afgedankt schoolmateriaal, inmiddels heeft onderwijsassistent techniek Sander van Kuijk van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven er een hele reeks voor de verschillende secties van de school plus een rectorkoffertje van gemaakt. Zijn initiatief sloeg dusdanig aan dat hij vrijdag is begonnen met een serie workshops schooltassen maken voor de leerlingen van de school.

7 februari