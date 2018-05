Fietser zwaargewond bij aanrijding door auto in Eindhoven

'Drugschauf­feur uit Geldrop is echt geen superkok'

15:23 DEN BOSCH - Als het Openbaar Ministerie gelijk zou hebben in de zaak van een zevenkoppige harddrugsbende, heeft advocaat Bert de Rooij een bijzonder man als cliënt. Dat zei hij donderdagmiddag in de rechtbank. De man zou dan regelmatig twee auto’s tegelijk besturen. En in luttele minuten amfetamine kunnen maken. ,,Zo’n 'superkok' zou veel vrienden hebben in die wereld”, dacht de pleiter.